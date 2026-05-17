Il Consiglio ha deciso di bloccare i trasferimenti relativi all’ematologia, coinvolgendo circa 5.000 esami. Questa scelta ha suscitato domande sulla possibile ripercussione sulla sanità locale. Inoltre, si è verificato un spostamento dei servizi oncologici verso la struttura di Aviano, lasciando alcuni reparti di altre aree con riduzioni di attività. La decisione riguarda specificamente le modalità di distribuzione di esami e servizi specialistici, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

? Domande chiave Come influirà lo spostamento di 5 mila esami sulla sanità locale?. Perché i servizi oncologici si stanno concentrando tutti ad Aviano?. Chi deciderà il futuro dell'ospedale di Pordenone tra Asfo e Cro?. Quali sono le conseguenze reali per i pazienti del territorio pordenonese?.? In Breve Trasferimento di 5 mila esami ematologici previsto a partire da luglio prossimo.. Spostamenti precedenti riguardano ginecologia oncologica e anatomia patologica verso Aviano.. Consigliere Conficoni chiede alla giunta Riccardi un piano di riorganizzazione organica.. Accorpamento direzione generale Asfo e Cro accelera lo svuotamento di Pordenone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità, il caso dell’ematologia: il Consiglio blocca i trasferimenti

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