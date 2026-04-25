Rotary Fiorenzuola innovazione e sanità | le nuove frontiere dell’ematologia

Al Rotary Club Fiorenzuola d’Arda si è tenuta una serata dedicata all’ematologia, con la partecipazione di oltre 40 ospiti. L’evento si è svolto presso la Tavola Rotonda di Chiavenna Landi e ha visto la presenza del presidente del club. Durante l’incontro sono stati presentati vari approfondimenti sullo sviluppo di nuove tecniche e applicazioni nel campo della sanità e dell’innovazione medica.

Serata di grande partecipazione e contenuti al Rotary Club Fiorenzuola d’Arda, presieduto da Rinaldo Onesti, che ha accolto oltre 40 ospiti presso la Tavola Rotonda di Chiavenna Landi. Tra i presenti Marco Bricconi Assessore del Comune di Cadeo in rappresentanza della Sindaca Marica Toma, la.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate "Cyber, digitalizzazione e IA: ecco le nuove frontiere dell'innovazione Pirelli"Passione che fa brillare ancora gli occhi, visione condita dalla pragmaticità e lungimiranza unita alla competenza. "Cyber, digitalizzazione e IA: il futuro dello pneumatico è già presente". Misani e le nuove frontiere dell'innovazione PirelliPassione che fa brillare ancora gli occhi, visione condita dalla pragmaticità e lungimiranza unita alla competenza. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Le nuove frontiere dell’ematologia al centro della conviviale del Rotary Fiorenzuola. Le nuove frontiere dell’ematologia al centro della conviviale del Rotary FiorenzuolaSerata di grande partecipazione e contenuti al Rotary Club Fiorenzuola d’Arda, presieduto da Rinaldo Onesti, che ha accolto oltre 40 ospiti presso la ... piacenzasera.it Alimentazione e sicurezza alimentare: incontro al Rotary Club di FiorenzuolaIn cattedra il preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali della Cattolica di Piacenza Pier Sandro Cocconcelli ... ilpiacenza.it