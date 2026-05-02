La crisi dell’elio sta causando un blocco di oltre il 40% delle forniture mondiali, con le principali fonti di approvvigionamento che si trovano tra il Medio Oriente e la Russia. Questa situazione sta influenzando settori come la produzione di chip e la sanità, mettendo a rischio la disponibilità di questo gas utilizzato in molte applicazioni. La riduzione delle scorte ha portato a una riduzione significativa delle forniture sul mercato globale.

Quando si parla di elio il pensiero va subito ai palloncini delle feste di compleanno e alle comiche modifiche alla voce che comporta la sua aspirazione. Eppure, l’impiego di questo gas nobile travalica festeggiamenti e giochi scherzosi, trovando un utilizzo vitale in settori importantissimi come quello dell’intelligenza artificiale e l’ingegneria biomedica. L’approvvigionamento di questo gas sta diventando sempre più difficile, con oltre il 40% della produzione mondiale che è stata improvvisamente tolta dal mercato. Può sembrare cosa da poco, tuttavia senza elio non è possibile fabbricare i semiconduttori alla base dei calcoli matematici fatti dai software di intelligenza artificiale, di fatto rendendo inutili gli stessi.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Crisi dell’elio: la guerra blocca il 42% delle forniture e minaccia chip e sanità

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