Sanità apre il primo Ospedale di comunità | 18 posti letto e h24
È stato inaugurato il primo ospedale di comunità, dotato di 18 posti letto e aperto 24 ore su 24. La struttura si inserisce nel sistema territoriale di assistenza, offrendo servizi diurni e notturni. Restano aperte alcune questioni riguardo alla gestione del personale sanitario durante le ore notturne e alle modalità di assistenza per gli anziani fragili presenti nel territorio. La nuova struttura rappresenta un passo avanti nella rete di servizi sanitari locali.
? Domande chiave Come cambierà l'assistenza per gli anziani fragili nel territorio?. Chi gestirà concretamente il personale sanitario durante le ore notturne?. Perché questa struttura può decongestionare i grandi ospedali cittadini?. Quanto influirà questo modello sulla gestione dei malati cronici?.? In Breve Investimento di 2,3 milioni tra fondi PNRR, MEF e risorse aziendali.. Staff composto da medici, 7 infermieri, 9 OSS e 2 fisioterapisti.. Presenza assistenziale h24 con copertura medica diurna da lunedì a sabato.. Obiettivo decongestionare i grandi ospedali gestendo la cronicità nel territorio.. In via Pelagio Palagi, all’interno del padiglione del Sant’Orsola, è operativo il primo Ospedale di comunità della città, una struttura nata per gestire degenze brevi e bisogni clinici legati a forti necessità socio-assistenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Matteo Lepore - Apre a il primo Ospedale di Comunità (15.05.26)
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