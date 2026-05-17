Sanità apre il primo Ospedale di comunità | 18 posti letto e h24

È stato inaugurato il primo ospedale di comunità, dotato di 18 posti letto e aperto 24 ore su 24. La struttura si inserisce nel sistema territoriale di assistenza, offrendo servizi diurni e notturni. Restano aperte alcune questioni riguardo alla gestione del personale sanitario durante le ore notturne e alle modalità di assistenza per gli anziani fragili presenti nel territorio. La nuova struttura rappresenta un passo avanti nella rete di servizi sanitari locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come cambierà l'assistenza per gli anziani fragili nel territorio?. Chi gestirà concretamente il personale sanitario durante le ore notturne?. Perché questa struttura può decongestionare i grandi ospedali cittadini?. Quanto influirà questo modello sulla gestione dei malati cronici?.? In Breve Investimento di 2,3 milioni tra fondi PNRR, MEF e risorse aziendali.. Staff composto da medici, 7 infermieri, 9 OSS e 2 fisioterapisti.. Presenza assistenziale h24 con copertura medica diurna da lunedì a sabato.. Obiettivo decongestionare i grandi ospedali gestendo la cronicità nel territorio.. In via Pelagio Palagi, all’interno del padiglione del Sant’Orsola, è operativo il primo Ospedale di comunità della città, una struttura nata per gestire degenze brevi e bisogni clinici legati a forti necessità socio-assistenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità, apre il primo Ospedale di comunità: 18 posti letto e h24 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Matteo Lepore - Apre a il primo Ospedale di Comunità (15.05.26) Sullo stesso argomento Leggi anche: Primo ospedale di comunità. All’ex Luciani 18 posti letto Ascoli, l?ospedale di comunità in funzione all?ex Luciani: disponibili 18 posti lettoASCOLI Nasce all’ombra delle cento torri il primo ospedale di comunità delle Marche. #Sanità e #cultura. In #EmiliaRomagna, all’ #ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, il primo corridoio esperienziale dell’ #arte sanitaria pubblica in Italia. La #notizia regioneer.it/CorridoioArteS… x.com Cosa non può mancare nella borsa per il soggiorno in ospedale? E o Cose da fare reddit Bologna, apre il primo ospedale di comunità. Ridurrà la pressione sui pronto soccorsoNel padiglione di via Palagi del Sant'Orsola, inaugurato il primo Osco: 18 posti letto per pazienti fragili, cronici, per chi ha bisogno di assistenza post-ricovero. L'assessore Fabi: L'obiettivo è a ... corrieredibologna.corriere.it Apre a Bologna il primo Ospedale di comunità della cittàBOLOGNA (ITALPRESS) – Un servizio che fino a oggi non esisteva entra nella rete sanitaria del capoluogo: questa mattina è stato inaugurato in via Pelagio ... ilnordestquotidiano.it