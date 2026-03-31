È stato inaugurato nelle Marche il primo ospedale di comunità presso l’ex Luciani. La struttura dispone di 18 posti letto ed è stata realizzata per offrire servizi di assistenza sanitaria nel territorio. La novità rappresenta un intervento volto a potenziare l’offerta sanitaria locale, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di assistenza dei pazienti in un contesto di prossimità.

Il primo Ospedale di comunità delle Marche inaugurato all’ex Luciani. La struttura, realizzata con fondi del Pnrr da 2,7 milioni di euro, dispone di 18 posti letto autorizzati e ha già accolto i primi pazienti, una decina, trasferiti dal reparto sperimentale attivato nel giugno 2024 presso l’ex palazzina malattie infettive del Mazzoni. "Non è solo il taglio di un nastro – ha sottolineato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli – ma l’avvio concreto di un nuovo modello di sanità territoriale". Un cambio di paradigma che punta a riportare la cura vicino ai cittadini, superando un sistema che negli anni ha concentrato molte prestazioni negli ospedali per acuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Primo ospedale di comunità. All’ex Luciani 18 posti letto

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