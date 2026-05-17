Il bello di Sandro Veronesi? Non se la tira. Eppure lui potrebbe, eccome. Ha vinto due Strega sì, ma è la stessa persona di quando era meno famoso di adesso. Ok, leviamoci il pensiero: per la prima volta derogherò alla regola aurea di dare sempre del lei all’intervistato. Perché ci conosciamo da decenni, siamo concittadini e soprattutto avversari nella stessa lega di fantacalcio da oltre trent’anni. Sandro, è uscito il tuo libro, Caducità (La nave di Teseo), una raccolta di 32 racconti, a partire dal primo, scritto nell’83 e finora inedito. Oggi lo presenti al Salone del Lìbro di Torino. Perché hai scelto di pubblicare una raccolta di racconti e non un romanzo? "A me piacciono tanto i racconti, anche se l’editore te li sconsiglia: dice che non vengono letti come i romanzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sandro Veronesi: "Rumori di guerra, il mondo trema. Ma dopo l’inverno che spoglia tutto la primavera arriva sempre"

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