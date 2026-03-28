Nelle ultime ore, una base militare americana è stata colpita, attirando l’attenzione internazionale sulle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. Le azioni militari e le dichiarazioni diplomatiche continuano a caratterizzare l’evolversi del conflitto, che vede coinvolti diversi attori nella regione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si susseguono notizie di nuove operazioni e comunicati ufficiali.

L’evoluzione del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran registra nuove azioni e dichiarazioni sul piano militare e diplomatico. Nella notte è stato segnalato un attacco contro una base statunitense in Arabia Saudita, con un bilancio aggiornato di militari feriti. Nel frattempo, da Washington arrivano indicazioni sui tempi dell’operazione: Marco Rubio parla di una durata limitata a “settimane, non mesi”. Donald Trump, intervenendo pubblicamente, ha invece utilizzato l’espressione “Stretto di Trump” riferendosi allo Stretto di Hormuz. Attacco alla base Usa in Arabia Saudita. Secondo le ricostruzioni diffuse nelle ultime ore, l’azione contro la base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita sarebbe stata condotta con una combinazione di missili e droni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Altro che fine della guerra! Colpita base americana: il mondo trema

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