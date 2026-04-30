Il patron di Calzedonia si schianta in aereo sui Pirenei ma sopravvive Come ha fatto Sandro Veronesi a uscirne illeso – Il video

Un incidente aereo si è verificato sui Pirenei coinvolgendo il presidente di un noto gruppo di moda. L’incidente ha causato grande paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per le persone a bordo. Un video mostra dettagli dell’accaduto e permette di osservare le condizioni dell’aereo subito dopo l’impatto. La persona coinvolta è uscita illesa, mentre le autorità stanno ancora ricostruendo le cause dell’incidente.

Alla fine solo tanto spavento, ma nessuna conseguenza grave. Sandro Veronesi, presidente e fondatore del gruppo Oniverse, la holding che riunisce Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Signorvino e il marchio Antonio Marras, è rimasto coinvolto in un incidente aereo nel pomeriggio del 24 aprile mentre sorvolava il sud-ovest della Francia. L’imprenditore veronese, 66 anni, da sempre appassionato di volo, viaggiava a bordo di un piccolo monomotore da turismo dalla livrea bianca e blu insieme a un connazionale di 56 anni, come ha anticipato Telenuovo. Dove è avvenuto lo schianto: i Pirenei Atlantici. Il velivolo stava attraversando una zona agricola nei pressi di Labastide-Villefranche, nel dipartimento dei Pirenei Atlantici, quando intorno alle 16 ha cominciato a mostrare evidenti difficoltà tecniche, perdendo quota.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: il mezzo si schianta, lui trovato illeso nell’erbaL'imprenditore Sandro Veronesi era su un aereo da turismo in Francia insieme a un altro uomo quando è avvenuto l'incidente: fortunatamente per loro... Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Oniverse ex Calzedonia: velivolo precipitato in Francia, lui illeso - VIDEOL'imprenditore stava sorvolando la zona di Labastide-Villefranche con un compagno di volo quando è rimasto coinvolto in un incidente. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: il mezzo si schianta, lui illeso; Incidente aereo in Francia per il patron di Calzedonia Sandro Veronesi: il mezzo si schianta, ma lui, trovato disteso sull'erba, è illeso; Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: trovato disteso sull'erba con il compagno di volo. Stanno bene; VIDEO | Il patron del Gruppo ex Calzedonia coinvolto in un incidente aereo in Francia. Incidente aereo in Francia per Sandro Veronesi, patron di Oniverse (ex Calzedonia)L'imprenditore e un'altra persona a bordo feriti salvi grazie al paracadute balistico, ancora non chiare le cause dello schianto ... oggi.it Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: il mezzo si schianta, lui trovato illeso nell’erbaL'imprenditore Sandro Veronesi era su un aereo da turismo in Francia insieme a un altro uomo quando è avvenuto l'incidente: fortunatamente per loro solo ... fanpage.it Incidente aereo nei Pirenei: illeso Sandro Veronesi, il patron di Calzedonia, Tezenis e Intimissimi x.com la Repubblica. . Sandro Veronesi, fondatore e presidente del gruppo Oniverse (di cui fanno parte Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Antonio Marras ma anche di Signorvino), è rimasto coinvolto il 24 aprile in un incidente aereo nei cieli del sud-ovest - facebook.com facebook