Sanac rischio ’spezzatino’ L’unica offerta è per Massa

Un nuovo rischio di spezzettamento si presenta nel settore degli stabilimenti Sanac, con un’unica offerta arrivata per uno di essi, situato a Massa. Le autorità e i rappresentanti del settore chiedono un intervento urgente, lanciando un appello al Governo. La richiesta è di evitare la vendita separata dei quattro stabilimenti italiani, ritenuta pericolosa. La situazione rimane in attesa di sviluppi, mentre si continuano a monitorare le proposte e le eventuali decisioni future.

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"Facciamo appello al Governo affinché non si vada avanti con la pericolosa vendita separata dei quattro stabilimenti italiani di Sanac". A rimarcare il clima di forte preoccupazione sono i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil dopo la comunicazione ricevuta dal direttore generale dell’azienda in amministrazione straordinaria. "A seguito dell’ultimo bando, sul quale avevamo già espresso più di una perplessità – dicono – ci sarebbe un’unica offerta di acquisto da parte della società Erre Trading, interessata esclusivamente al ramo d’azienda del sito di Massa". Ma si tratta di una ipotesi dalla quale, già in passato e più volte, i... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanac, rischio ’spezzatino’. L’unica offerta è per Massa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Married a CEO she never met! He fakes being a lawyer to flirt with her! The truth is sweet! Sullo stesso argomento BdM Banca verso la privatizzazione: tra offerte sul tavolo, tempi lunghi e rischio “spezzatino”La partita per la cessione di BdM Banca, la ex Popolare di Bari controllata dallo Stato tramite Mcc - società a sua volta in capo al Mef attraverso... BdM Banca verso la privatizzazione: tra offerte sul tavolo, tempi incerti e rischio “spezzatino”La partita per la cessione di BdM Banca, la ex Popolare di Bari controllata dallo Stato tramite Mcc - società a sua volta in capo al Mef attraverso... Sanac, rischio 'spezzatino'. L’unica offerta è per MassaAppello al Governo contro la vendita separata dei quattro stabilimenti del gruppo. A seguito dell’ultimo bando ci sarebbe l’offerta di Erre Trading per il sito apuano. msn.com