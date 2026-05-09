BdM Banca verso la privatizzazione | tra offerte sul tavolo tempi incerti e rischio spezzatino

La cessione di BdM Banca, ex Popolare di Bari controllata dallo Stato tramite Mcc e Invitalia, sta entrando nel vivo, con diverse offerte sul tavolo. Tuttavia, i tempi per la conclusione della procedura restano incerti e non sono stati definiti. La trattativa si svolge in un contesto di possibile frammentazione, con il rischio di un'operazione che potrebbe risultare spezzettata.

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