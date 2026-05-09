BdM Banca verso la privatizzazione | tra offerte sul tavolo tempi lunghi e rischio spezzatino

Da baritoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cessione di BdM Banca, ex Popolare di Bari controllata dallo Stato attraverso Invitalia, sta entrando nella fase decisiva. Sul tavolo ci sono diverse offerte, ma i tempi di definizione si preannunciano lunghi. La possibilità di una suddivisione dell’istituto in più parti, nota come “spezzatino”, resta tra le opzioni valutate. La procedura, comunque, si svolge sotto l’attenzione delle autorità coinvolte.

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La partita per la cessione di BdM Banca, la ex Popolare di Bari controllata dallo Stato tramite Mcc - società a sua volta in capo al Mef attraverso Invitalia - entra nel vivo, anche se i tempi non saranno brevi. Secondo quanto riferisce l'Ansa sulla base di fonti finanziarie, le manifestazioni di.🔗 Leggi su Baritoday.it

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