Inter Parma nessuna festa scudetto a San Siro? Ecco il piano del club nerazzurro

Il club nerazzurro ha comunicato che non ci sarà una celebrazione ufficiale dello scudetto a San Siro in occasione della partita contro l'Inter Parma. La decisione è stata presa in vista delle normative vigenti e delle modalità di gestione dell’evento. La squadra si concentrerà sulla partita senza organizzare eventi o festeggiamenti pubblici nel settore dello stadio. La società ha confermato che non ci saranno iniziative di tipo festoso durante l'incontro.

Mercato Inter, un top club di Serie A punta Carlos Augusto! La situazione Mercato Inter, serve un’alternativa a Calhanoglu: il giovane Stankovic ma non solo. Il piano nerazzurro Mercato Inter, Moretto: «Lukaku ha un desiderio di tornare a Milano. I nerazzurri.» Inter Women, Bartoli suona la carica: «Non è bello stare ferme, importante consolidare il secondo posto. Ecco cosa mi aspetto» Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Settore Giovanile Inter, girone chiuso al primo posto e con una vittoria: ai quarti l’ostico Verona.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Parma, nessuna festa scudetto a San Siro? Ecco il piano del club nerazzurro Notizie correlate Inter, lo scudetto arriva contro il Parma? Ecco il piano per la festaFino a ieri, anche per una questione di scaramanzia, in casa Inter non era previsto alcun programma per un'eventuale festa scudetto da organizzare in... Mercato Inter, rebus sul futuro di De Vrij: sul piatto ci sono ben due offerte. Ecco il piano del club nerazzurrodi Redazione Inter News 24Mercato Inter, il futuro di De Vrij è un rebus: il difensore ha due offerte sul tavolo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma, 1-0 alla Juve e Scudetto più vicino. Per l’Inter 3 punti da Champions, colpo-salvezza Sassuolo; Inter, con il tricolore in anticipo la premiazione a San Siro alla penultima giornata; Bookies - strada spianata per l'Inter col Parma: la vittoria offerta a 1,23; Inter, lo scudetto può già arrivare nel prossimo weekend: tutte le combinazioni possibili. Gds – Inter, lo scudetto arriva contro il Parma? Ecco il piano per la festaL'Inter vede sempre più vicino il tricolore che potrebbe arrivare già domenica. Il piano del club nerazzurro in caso di scudetto ... fcinter1908.it Inter, contro il Parma possibile assente ÇalhanogluPossibile festa scudetto in casa Inter senza la regia di Hakan Çalhanoglu. Si prospetta un’assenza pesante, per la serata di domenica 3 maggio contro il Parma (ore 20.45), nella sfida che può conseg ... sportparma.com Inter-Parma, Lautaro Martinez viaggia verso la convocazione Sky Sports Football - facebook.com facebook Inter-Parma, Lautaro Martinez viaggia verso la convocazione @SkySport x.com