San Michele luogo del cuore Candidatura al Fondo ambientale a protezione del vecchio ponte

San Michele, noto come luogo del cuore, è stato candidato dal gruppo di attivisti di una rete locale al Fondo Ambiente Italiano per essere protetto come patrimonio da preservare. La candidatura arriva in seguito alla bocciatura di un progetto di costruzione di un nuovo ponte accanto al vecchio. La proposta mira a tutelare la zona e a evitare interventi che possano alterarne il paesaggio e l’integrità storica. La decisione sul riconoscimento sarà presa nelle prossime settimane.

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Sfumata la possibilità di diventare una delle meraviglie dell’umanità a causa del contestato progetto di costruirgli accanto un nuovo ponte, gli attivisti della rete Occhio al Ponte candidano il San Michele a diventare uno dei Luoghi del cuore del Fai, il Fondo ambiente italiano. L’iniziativa è stata lanciata a distanza di un mese dalla fiaccolata in notturna a cui hanno aderito oltre 2mila persona per chiedere che il futuro nuovo ponte sull’Adda al posto del ponte tra Paderno e Calusco venga costruito più a sud e soprattutto più lontano rispetto alla quindicina di metri previsti dagli ingegneri di Rfi, che lo vorrebbero collocare in affiancamento a quello attuale per ridurre drasticamente i costi di realizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Michele luogo del cuore. Candidatura al Fondo ambientale a protezione del vecchio ponte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fiaccolata sull’Adda. Duemila persone in marcia sul vecchio San Michele contro il ponte “bis“PADERNO D’ADDA (Lecco) Più di duemila fiaccole per illuminare lo storico ponte San Michele tra Parderno e Calusco d’Adda e per accendere la luce sul... San Michele, che risposta del territorio: 180 realtà aderiscono a "Occhio al ponte"Meno di due settimane di vita e già 180 soggetti aderenti tra cittadini, comitati, associazioni, imprese, gruppi consiliari e partiti. La San Michele è orgogliosa del riconoscimento conferito a @LidiaBarletta in occasione della Primavera delle Donne alla Biblioteca Comunale di Maddaloni, consegnato dal dr. Leonardo De Rosa, Grazie a Donare è… Amoree a CDS AMA ODV – Casa d x.com San Michele luogo del cuore. Candidatura al Fondo ambientale a protezione del vecchio pontePaderno d’Adda, l’iniziativa dopo la fiaccolata lungo l’Adda. I cittadini spingono per un attraversamento più a Sud . ilgiorno.it Paderno: il San Michele è candidato a luogo del cuore del FAIMentre infuria la polemica sul traffico generato dalla chiusura del ponte di Brivio e riversatosi inesorabilmente sul San Michele, con ... merateonline.it