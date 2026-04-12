San Michele che risposta del territorio | 180 realtà aderiscono a Occhio al ponte

A meno di due settimane dal lancio, l’iniziativa “Occhio al ponte” ha già raccolto la partecipazione di 180 soggetti tra cittadini, associazioni, imprese, comitati, gruppi consiliari e partiti. La proposta mira a coinvolgere il territorio e monitorare la situazione del ponte locale, con un’ampia varietà di realtà che si sono unite per contribuire al progetto. La partecipazione si è dimostrata molto rapida e numerosa fin dai primi giorni.

Meno di due settimane di vita e già 180 soggetti aderenti tra cittadini, comitati, associazioni, imprese, gruppi consiliari e partiti. La rete "Occhio al ponte" è un movimento che si sta conquistando uno spazio sempre più importante, così come importanti sono i temi sul banco: il futuro del Ponte.🔗 Leggi su Leccotoday.it Nasce la rete "Occhio al ponte", anche una fiaccolata per la salvaguardia del San MicheleI promotori: "L'obiettivo è unire cittadini, comitati, associazioni, imprese ed enti locali impegnati per la tutela del Ponte di Paderno d'Adda, dei...