Fiaccolata sull’Adda Duemila persone in marcia sul vecchio San Michele contro il ponte bis

Più di duemila persone si sono radunate lungo le rive dell'Adda per una fiaccolata che ha attraversato il vecchio ponte San Michele. La marcia si è svolta durante la sera, con i partecipanti che portavano torce accese per manifestare il loro sostegno contro la costruzione di un nuovo ponte “bis”. L’evento ha attirato cittadini e rappresentanti locali, riuniti per esprimere il loro dissenso in modo pacifico.

PADERNO D’ADDA (Lecco) Più di duemila fiaccole per illuminare lo storico ponte San Michele tra Parderno e Calusco d’Adda e per accendere la luce sul disastro sociale, economico, ambientale e paesaggistico che provocherà la costruzione di un nuovo ponte a meno di 30 metri di distanza dallo storico viadotto. Le hanno accese volontari, componenti di associazioni e comitati civici, cittadini, imprenditori, sindaci e politici che aderiscono alla rete Occhio al Ponte e che sabato sera hanno partecipato alla grande manifestazione "per un ponte che unisca invece di dividere". Tra loro, l’eurodeputato dei 5 Stelle Gaetano Pedullà, il senatore di Avs Tino Magni, il consigliere regionale dem Pierfrancesco Majorino, il segretario lombardo di Patto per il Nord Matteo Baraggia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fiaccolata sull’Adda. Duemila persone in marcia sul vecchio San Michele contro il ponte “bis“ Notizie correlate Nuovo Ponte sull’Adda, duemila persone a Paderno per la fiaccolata: tra alternative e richiesta di un vero confronto con le istituzioniQuasi duemila persone hanno partecipato sabato 18 aprile a Paderno d’Adda a un’iniziativa pubblica promossa dalla rete “Occhio al Ponte” per chiedere... Calusco e il rebus del nuovo ponte sull’Adda: “Sorgerà accanto al San Michele”Calusco D’Adda (Bergamo), 26 febbraio 2026 – Il nuovo ponte sull’Adda tra Calusco e Paderno verrà costruito proprio accanto allo storico San Michele. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fiaccolata sull’Adda. Duemila persone in marcia sul vecchio San Michele contro il ponte bis; In duemila alla fiaccolata sul San Michele: Non vogliamo essere travolti dal nuovo ponte; Paderno, duemila fiaccole per dire no a un nuovo ponte a 30 metri dal San Michele; Nuovo ponte sull’Adda, 2mila persone per la fiaccolata: tra alternative e richiesta di un vero confronto con le istituzioni. Fiaccolata sull’Adda. Duemila persone in marcia sul vecchio San Michele contro il ponte bisEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it In duemila alla fiaccolata sul San Michele: Non vogliamo essere travolti dal nuovo ponteMolto partecipata la mobilitazione promossa dalla rete Occhio al Ponte Un nuovo ponte sull’Adda serve, ma devono essere ascoltate anche le ragioni del Meratese e dell’Alta Brianza PADERNO D’ADDA – F ... lecconotizie.com #Cronaca Faito, tra fede e motori: il Moto Club Vigili del Fuoco al Santuario di San Michele facebook Olivetta San Michele, uomo armato di coltello minaccia padre e Carabinieri: fermato dopo momenti di tensione x.com