Oggi, allo stadio ’Tubaldi’ di Recanati, si decide il destino di una squadra nel campionato di calcio. La partita di playout rappresenta l’ultima occasione per evitare la retrocessione. La sfida si gioca senza possibilità di ripensamenti o calcoli, con entrambe le squadre concentrate esclusivamente sul risultato. La tensione è palpabile tra i tifosi e i giocatori, mentre le forze in campo si preparano a affrontare i minuti finali della stagione.

Oggi non c’è domani, non ci sono calcoli e non c’è margine d’errore. Allo stadio ’Tubaldi’ di Recanati (inizio alle 16) va in scena l’atto finale di una stagione infinita, novanta minuti (o forse centoventi) in cui il San Marino si gioca l’intera permanenza in serie D nell’unico playout rimasto in piedi nel girone F. Una sfida da dentro o fuori a cui i biancazzurri arrivano dopo il clamoroso ribaltone della giustizia sportiva che, infliggendo 11 punti di penalizzazione al Chieti e decretandone la retrocessione diretta, ha ridisegnato completamente la griglia degli spareggi e cambiato l’avversario dei titani. Davanti ci sarà una Recanatese ferita ma temibile, e soprattutto forte di un regolamento che ai padroni di casa concede una doppia chance. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Marino, l’ora della verità. Playout da dentro o fuori a Recanati

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