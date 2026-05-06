Il San Marino si trova in una posizione critica nel campionato, con la necessità di affrontare una sfida decisiva contro il Sora per evitare la retrocessione. La squadra si gioca tutto in questa partita, che rappresenta un momento chiave della stagione. La situazione attuale evidenzia la difficoltà di mantenere la categoria e mette in evidenza la pressione che grava sui giocatori e sulla società.

In un calcio che troppo spesso si nutre di retorica e proclami, la realtà del San Marino è emersa in tutta la sua nuda, drammatica crudezza. Non sono state le analisi tecniche o i tabellini a raccontare la stagione dei titani, ma una lettera. Un foglio di carta, messo nero su bianco tramite l’ Associazione calciatori, che ha scoperchiato un vaso di Pandora fatto di inadempienze e solitudine. È in questo scenario di tempesta societaria che la squadra guidata da mister Biagioni è riuscita, quasi contro ogni logica sportiva, a centrare il primo, vitale obiettivo: non affondare subito. Il successo di misura nel derby contro la Sammaurese non è stato solo una vittoria di campo, ma un atto di orgoglio di un gruppo che ha deciso di non farsi trascinare a fondo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - San Marino al bivio playout. Sfida senza appello con il Sora

Notizie correlate

Dall’ultima in classifica fino alla Recanatese vengono chiesti chiarimenti sui tesserati del San Marino e sulla mancata penalizzazione al Chieti. Il Castelfidardo mastica amaro, i playout appesi ai ricorsiUn finale di stagione da mani nei capelli per il Castelfidardo che è mancato nello sprint conclusivo.

Leggi anche: San Marino contro la violenza di genere: il brano musicale e la collaborazione con San Marino United Artists

Una raccolta di contenuti

Si parla di: San Marino. Luca Lazzari (PSD) nell’intervista del Serenissina Sera: Nessun ritorno al passato. La porta resta chiusa per chi ha indebitato il paese; Riaperta al traffico la provinciale tra Castiglione Messer Marino e Torrebruna per il bivio Valloni.