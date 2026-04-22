Atalanta ora è il momento della verità | contro la Lazio è un dentro-o-fuori non solo per la Coppa Italia

L’Atalanta si prepara alla sfida contro la Lazio, un incontro che decide non solo la qualificazione alla finale di Coppa Italia ma anche il prosieguo della stagione. La partita si tiene a Bergamo, dove la squadra si gioca tutto in un match che può cambiare le sorti del torneo e influenzare il cammino futuro. Nessuna via di mezzo, solo una vittoria o una sconfitta.

Bergamo. Dentro o fuori, senza vie di mezzo. Contro la Lazio, l’Atalanta si gioca non solo l’accesso alla finale di Coppa Italia, ma qualcosa in più. Perché darebbe tutto un altro senso ad una stagione complicata, la prima dopo un ciclo di nove anni. Perché potrebbe valere l’Europa (si vedrà poi se Conference o Europa League) e un posto in Supercoppa Italiana. Perché la piazza spinge, vuole questa finale, vuole giocarsela e rivivere quelle emozioni che solo essere lì ti regala. Senza pensare all’epilogo. Conta il presente, conta la Lazio e conta una serata che Bergamo vuole ricordare, come fu nel 2024 la semifinale di ritorno in casa con la Fiorentina.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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