San Leone spaccata in due dai lavori per la rete idrica | traffico dirottato e locali in sofferenza
Un cantiere di circa cento metri sta causando disagi significativi nella zona di San Leone, con lavori per la rete idrica che hanno portato alla chiusura di alcune strade e alla deviazione del traffico veicolare. Le operazioni, iniziate da poco, hanno coinvolto anche alcuni locali commerciali, che si trovano a gestire un calo di clientela a causa delle limitazioni alla circolazione. La presenza dei lavori ha modificato temporaneamente le abitudini di spostamento e di fruizione del centro.
Un cantiere lungo appena un centinaio di metri, ma che può davvero cambiare le dinamiche di viabilità e commercio. I lavori alla rete idrica in corso nel cuore di San Leone stanno infatti producendo i primi effetti concreti - e non positivi - sulle attività commerciali della zona.All’inizio di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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