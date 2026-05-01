Lavori alla rete idrica e fognaria in piazza area chiusa al traffico | le disposizioni

A partire da lunedì 4 maggio, nella piazza principale della città si svolgeranno interventi di rinnovo dei sottoservizi, in particolare sulla rete idrica e fognaria. I lavori sono stati avviati dal Gruppo Hera e sono stati concordati con l’amministrazione comunale. Per facilitare le operazioni, l’area sarà chiusa al traffico e non sarà accessibile al pubblico fino al completamento degli interventi.

Nell'ambito del progetto di riqualificazione di piazza Gobetti a Ferrara, da lunedì 4 maggio nell'area riprenderanno i lavori di rinnovo dei sottoservizi a cura del Gruppo Hera, in accordo con l'Amministrazione comunale. L'intervento complessivo, già in parte realizzato con una prima fase.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Adrano, strada chiusa per lavori alla rete fognariaI lavori creeranno di certo un inevitabile disagio, ma necessario per l'ammodernamento dei sotto-servizi in un quartiere residenziale come quello che... Villafranca di Verona, lavori alla rete fognaria: chiusa via Sant’Eurosia per due settimaneA Villafranca di Verona è in programma un intervento sulla rete fognaria che comporterà modifiche temporanee alla circolazione stradale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lavori alla rete idrica, stop all’acqua per 8 ore. Ecco quandoi e in quali vie; Lavori alla rete idrica, interruzioni a San Lorenzo al Mare il 23 e 24 aprile; Lavori sulla rete idrica, quattro comuni rischiano di rimanere a secco; Certaldo, modifiche alla viabilità in via Borgo Garibaldi per lavori alla rete idrica. Lavori alla rete idrica di Alghero, rubinetti chiusi e disagiLavori sulla rete idrica di Alghero, possibili interruzioni e rubinetti a secco nel centro storico durante gli interventi programmati. sassarioggi.it Lavori alla rete idrica: lunedì 4 alcune strade a Prato senz’acqua, ecco qualiPRATO - Nel Comune di Prato, a causa di lavori sulla rete idrica, dalle 8.30 di lunedì 4 maggio sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle seguenti ... piananotizie.it Dal 4 maggio al 11 maggio 2026 Lavori dalle 21:00 alle 6:00 Il Comune di Pavia interviene su: * viale Lungoticino Sforza * viale Lungoticino Visconti * piazzale Ponte Ticino Lavori in orario notturno per limitare al massimo l’impatto sulla viabilità: durante il - facebook.com facebook Convegno nazionale AGI 2026 "Il lavoro che verrà": online il sito per l'evento di Lecce Sul portale è possibile iscriversi all'evento in programma dal 24 al 26 ottobre e scoprire il programma completo dai lavori, con moderatori e ospiti convegnoagi2026.c x.com