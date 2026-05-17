San Giorgio del Sannio Federconsumatori attacca | Intimazioni di pagamento potenzialmente illegittime
A San Giorgio del Sannio, Federconsumatori ha annunciato l'apertura di uno sportello dedicato ai cittadini che hanno ricevuto intimazioni di pagamento riguardanti tributi locali. L’associazione ha inoltre sollevato dubbi sulla legittimità di alcune di queste richieste, definendole potenzialmente illegittime. La novità mira a fornire assistenza legale e informazioni pratiche a chi si trova a dover affrontare queste comunicazioni. L’iniziativa si inserisce in un’azione di tutela dei consumatori nel territorio.
Tempo di lettura: 2 minuti Federconsumatori Benevento apre uno sportello informativo e legale dedicato ai cittadini di San Giorgio del Sannio che hanno ricevuto intimazioni di pagamento relative ai tributi locali. L’iniziativa partirà ogni mercoledì, dalle 9.30 alle 12.30, presso la sede SPICGIL di via Alcide De Gasperi 60. Al centro della vicenda ci sarebbero presunte irregolarità nelle procedure di riscossione avviate dal Comune. Secondo quanto riferito dall’associazione dei consumatori, una prima verifica effettuata dai consulenti legali avrebbe fatto emergere “profili di illegittimità in merito alla regolarità dei titoli esecutivi e delle procedure di riscossione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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