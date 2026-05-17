San Giorgio del Sannio Federconsumatori attacca | Intimazioni di pagamento potenzialmente illegittime

A San Giorgio del Sannio, Federconsumatori ha annunciato l'apertura di uno sportello dedicato ai cittadini che hanno ricevuto intimazioni di pagamento riguardanti tributi locali. L’associazione ha inoltre sollevato dubbi sulla legittimità di alcune di queste richieste, definendole potenzialmente illegittime. La novità mira a fornire assistenza legale e informazioni pratiche a chi si trova a dover affrontare queste comunicazioni. L’iniziativa si inserisce in un’azione di tutela dei consumatori nel territorio.

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