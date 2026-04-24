San Giorgio del Sannio Petrillo attacca | Il Comune aumenta l’aggio sulla riscossione invece di attivare la rottamazione-quinquies

A San Giorgio del Sannio, il consigliere comunale ha criticato l’amministrazione per aver deciso di aumentare l’aggio sulla riscossione, anziché adottare la procedura di rottamazione-quinquies. Secondo quanto riferito, questa scelta potrebbe influire sulla possibilità di regolarizzare i debiti di cittadini e imprese. La questione ha suscitato reazioni tra le parti interessate, mentre il Comune ha confermato le proprie decisioni in merito.

Tempo di lettura: 2 minuti Mentre cittadini e imprese avrebbero la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria attraverso la rottamazione-quinquies(Legge di Bilancio 2026), il Comune di San Giorgio del Sannio sceglie invece di estendere l’affidamento della riscossione coattiva a un concessionario esterno, aumentando anche il costo dell’aggio. – Giovanna Petrillo Consigliera Comunale di San Giorgio Futura Con atto determinativo, infatti, l’amministrazione decide di rafforzare l’affidamento alla società Pubblialifana S.r.l., già disposto nell’agosto 2025 per l’annualità 2019, estendendolo agli anni 2020, 2021 e 2022, per oltre 93 mila euro, che si aggiungono ai circa 76 mila euro già previsti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio, Petrillo attacca: “Il Comune aumenta l’aggio sulla riscossione invece di attivare la rottamazione-quinquies” Notizie correlate Riscossione: Catania verso l’adesione alla Rottamazione quinquiesABBONATI A DAYITALIANEWS Avviate le verifiche dell’amministrazione comunale Il Comune di Catania si prepara ad aderire alla definizione agevolata... Leggi anche: Agenzia delle entrate-Riscossione: al via la Rottamazione-quinquies, tutte le informazioni Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: San Giorgio del Sannio – Cantieri Pnrr, appello alla trasparenza; San Giorgio del Sannio, nuova vita per il mercato coperto di via Sant'Antonio: diventerà mercato rionale; San Giorgio del Sannio. Domenica 19 la presentazione del libro Il volo di Albione di padre Eugenio Domenico Tirone; Gazzetta di Benevento. San Giorgio del Sannio, il PAV riapre nel weekend da maggio: la svolta dopo le polemiche di gennaio scorsoIl Presidio Ambulatoriale Veterinario (PAV) di San Giorgio del Sannio tornerà operativo anche nel fine settimana a partire da maggio. La riapertura il sabato e la domenica emerge dalla recente deliber ... ntr24.tv San Giorgio del Sannio, Petrillo: Il Comune aumenta l’aggio sulla riscossione invece di attivare la rottamazione-quinquiesMentre cittadini e imprese avrebbero la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria attraverso la rottamazione-quinquies(Legge di Bilancio 2026), il Comune di San Giorgio del Sannio ... ntr24.tv Preghiera a San Giorgio Glorioso martire San Giorgio, proteggi tutte le Guide e gli Scout, che ti riconoscono loro patrono. Aiutaci a vivere l’avventura della nostra adolescenza, fedeli al dono del battesimo, aperti ai suggerimenti dello spirito, forti n facebook