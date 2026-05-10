San Giorgio del Sannio intimazione di pagamento su imposta municipale unica | la nota di Federconsumatori

Il Presidente della Federconsumatori provinciale di Benevento ha espresso preoccupazione riguardo alle recenti intimazioni di pagamento relative all’imposta municipale unica che stanno arrivando ai residenti di San Giorgio del Sannio. In questi giorni, numerosi cittadini si sono visti recapitare avvisi di pagamento, alimentando dubbi e richieste di chiarimenti. La questione riguarda le modalità e i tempi delle comunicazioni inviate dall’ente competente.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Il Presidente della Federconsumatori provinciale di Benevento, Antonio Barletta, solleva forti perplessità in merito alle numerose intimazioni di pagamento che in questi giorni stanno raggiungendo i cittadini di San Giorgio del Sannio. Secondo l’associazione, gli atti potrebbero presentare delle irregolarità di cui si stanno approfondendo con i legali dell’associazione. Le intimazioni di pagamento in corso di notifica, ai contribuenti sangiorgesi, prevedono azioni di esecuzione, dando appena cinque giorni di tempo per il pagamento della pretesa tributaria. Molti contribuenti sostengono di aver pagato o di non aver ricevuto l’atto precedente all’intimazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio, intimazione di pagamento su imposta municipale unica: la nota di Federconsumatori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate San Giorgio del Sannio, la maggioranza “Rottamazione, alzato inutile polverone”Tempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio interviene con fermezza per fare chiarezza sulla questione della... San Giorgio del Sannio, la maggioranza: “Sulla rottamazione inutile polverone”L’obiettivo primario dell’Amministrazione resta il sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Argomenti più discussi: San Giorgio del Sannio – Nuovo asfalto, lavori dal 13 maggio; San Giorgio del Sannio, gli studenti del Montalcini alla cerimonia commemorativa per le vittime di Nassiriya; San Giorgio del Sannio, presentazione del libro Vita scolastica. Cronache di un maestro del 1950 di Giuseppe Tomaciello; Distretto San Giorgio del Sannio, incarico a Francesco Burro come direttore sanitario.