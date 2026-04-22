Pnrr nuove case della Comunità a San Giorgio e Misterbianco | inaugurazione il 23 aprile

Il 23 aprile si terrà l’inaugurazione delle nuove Case della comunità a San Giorgio-Librino e a Misterbianco. Le strutture sono state realizzate dall’Azienda sanitaria provinciale e rappresentano un intervento volto a migliorare i servizi sanitari nelle rispettive aree. La cerimonia di apertura coinvolgerà rappresentanti locali e istituzionali, che prenderanno parte alla consegna ufficiale delle nuove strutture.

Il 23 aprile, l’Azienda sanitaria provinciale inaugura le Case della comunità di San Giorgio-Librino e di Misterbianco. Alle 10 sarà inaugurata la Casa della comunità hub di San Giorgio-Librino; alle 12 la Casa della comunità spoke di Misterbianco.Alle inaugurazioni interverranno il direttore.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Sanità territoriale sui Nebrodi: attivate tre nuove Case della Comunità finanziate dal PnrrStrutture operative a San Salvatore di Fitalia, Castell’Umberto e San Piero Patti rafforzano l’assistenza di prossimità con servizi integrati,... Sanità nel Messinese: partono le nuove Case di Comunità PNRRLe nuove Case di Comunità di tipo spoke a Mistretta e Santo Stefano di Camastra sono entrate ufficialmente in funzione questa mattina, segnando un... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Case di comunità: lavori dal 30 giugno; I frutti della pandemia tra le sfide del Pnrr: a Exodus un convegno con D'Amato; Edilizia sanitaria, maxi investimento della Regione per la Ciociaria: il commento di Paris; Case di Comunità, Calcinaro: Entro il 30 giugno alcune di esse verranno avviate. San Giovanni, Decima e Tor Marancia: taglio del nastro per tre nuove Case della ComunitàA San Giovanni e più precisamente al civico 2 di via Monza, il presidente della regione Francesco Rocca, insieme al direttore generale dell’Asl Rm2 Francesco Amato e al minisindaco Francesco Laddaga, ... romatoday.it Pnrr, la corsa contro il tempo: in una settimana autorizzate tre case della comunità e un mini-ospedalePERUGIA - Prendono corpo e sostanza i progetti del Pnrr salute. La Regione, nei giorni scorsi, ha dato via libera formalmente all’attività di tre case ... ilmessaggero.it Rallentamenti e code sulla SS16 direzione sud a Bari San Giorgio - facebook.com facebook La festa di San Giorgio e la tradizione popolare: la sfilata e la benedizione dei cavalli, la Ballata del Santo, il Martiriu, le processioni, e la musica. Piana degli Albanesi · – Modica · Ragusa Ibla · - x.com