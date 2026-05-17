San Cataldo Fratelli d’Italia protesta davanti al cantiere | Nuovo ospedale in lista d’attesa
Un gruppo di attivisti di un partito politico ha manifestato davanti a un cantiere di un nuovo ospedale, portando uno striscione con la scritta “Nuovo ospedale in lista d’attesa”. La protesta si è svolta questa mattina a San Cataldo, attirando l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine presenti sul posto. La presenza dei manifestanti ha causato momenti di tensione, mentre le autorità hanno monitorato l’evento senza intervenire. La situazione si è conclusa senza incidenti.
Tarantini Time Quotidiano “Nuovo ospedale in lista d’attesa”. È lo striscione esposto questa mattina davanti al cantiere del San Cataldo durante l’iniziativa promossa dal Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Taranto per contestare il nuovo rinvio dell’entrata in funzione della struttura sanitaria. Secondo quanto evidenziato nel corso della manifestazione, l’operatività del nuovo ospedale sarebbe stata spostata ai primi mesi del 2028, alimentando le polemiche sui ritardi accumulati negli anni. “Il San Cataldo doveva rappresentare il simbolo del riscatto della sanità tarantina, invece è diventato l’emblema del fallimento della programmazione sanitaria regionale” dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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