San Cataldo Fratelli d’Italia protesta davanti al cantiere | Nuovo ospedale in lista d’attesa

Un gruppo di attivisti di un partito politico ha manifestato davanti a un cantiere di un nuovo ospedale, portando uno striscione con la scritta “Nuovo ospedale in lista d’attesa”. La protesta si è svolta questa mattina a San Cataldo, attirando l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine presenti sul posto. La presenza dei manifestanti ha causato momenti di tensione, mentre le autorità hanno monitorato l’evento senza intervenire. La situazione si è conclusa senza incidenti.

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