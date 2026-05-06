Ospedale San Cataldo Lazzàro FdI | Rinvio al 2028 è un insulto ai cittadini

Nuove polemiche si sono scatenate a Taranto riguardo al rinvio dell’apertura dell’ospedale San Cataldo, annunciato con una decisione che ha suscitato reazioni forti. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia ha definito il rinvio al 2028 un “insulto ai cittadini”, sottolineando la frustrazione di chi aspetta da tempo di poter usufruire delle strutture sanitarie. La questione rimane al centro di discussioni pubbliche e politiche.

Tarantini Time Quotidiano Nuove polemiche a Taranto sul rinvio dell’apertura dell’ospedale San Cataldo, dopo l’intervento del consigliere comunale Luca Lazzàro di Fratelli d’Italia. “L’annuncio dell’ennesimo rinvio dell’apertura del nuovo ospedale San Cataldo non è più soltanto un disservizio, ma un vero e proprio insulto alla dignità dei cittadini tarantini. Lo slittamento del primo paziente al 2028 certifica il fallimento totale della programmazione sanitaria regionale del Partito Democratico. E mentre la sanità ionica affonda, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Bitetti rimane in un silenzio assordante e complice”. Il consigliere ricostruisce i continui slittamenti dell’apertura della struttura sanitaria.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ospedale San Cataldo, Lazzàro (FdI): “Rinvio al 2028 è un insulto ai cittadini” Notizie correlate L'ospedale San Cataldo pronto non prima del 2028. Altri due anni di attesaQuasi altri due anni per avere i primi pazienti ricoverati nel nuovo ospedale “San Cataldo” di Taranto: non prima del primo trimestre del 2028. San Cataldo, scontro politico sui tempi di apertura: “Primo paziente nel 2028”Tarantini Time QuotidianoIl nuovo ospedale San Cataldo torna al centro del confronto politico regionale dopo l’audizione in Commissione Sanità... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Taranto oggi è tra le province più povere d’Italia. Serve senso di responsabilità, visione e capacità di governo; San Cataldo, scontro politico sui tempi di apertura: Primo paziente nel 2028. Ospedale San Cataldo, primo paziente nel primo trimestre del 2028L’ospedale San Cataldo di Taranto potrà accogliere il primo paziente nel primo trimestre del 2028. Lo si è appreso dalla relazione tecnica fornita dal direttore dell’area tecnica e dal commissario del ... trmtv.it L'ospedale San Cataldo pronto non prima del 2028. Altri due anni di attesaQuasi altri due anni per avere i primi pazienti ricoverati nel nuovo ospedale San Cataldo di Taranto: non prima del primo trimestre del 2028. Non sono così brevi come ... quotidianodipuglia.it Dall’ Ospedale San Cataldo un nuovo modo di seguire i pazienti con scompenso Il nostro team di emodinamica ha introdotto una tecnologia innovativa che permette di monitorare il cuore dei pazienti direttamente da casa, in modo continuo e senza proced - facebook.com facebook