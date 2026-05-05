L'ospedale San Cataldo di Taranto non sarà operativo prima del primo trimestre del 2028. La consegna dei primi pazienti nel nuovo nosocomio è prevista con un ulteriore ritardo di circa due anni rispetto alle iniziali stime. La struttura, attualmente in costruzione, richiederà ancora tempo prima di essere completata e messa a disposizione dei cittadini.

Quasi altri due anni per avere i primi pazienti ricoverati nel nuovo ospedale “San Cataldo” di Taranto: non prima del primo trimestre del 2028. Non sono così brevi come si poteva immaginare i tempi per l’attivazione del nosocomio. E a dettagliare il cronoprogramma e le scadenze aggiornate ci ha pensato l’assessore regionale alla Salute Donato Pentassuglia che ha fornito alle commissioni regionali i dettagli di una relazione tecnica sui lavori in corso a Taranto. Lo stato dell’arte del nuovo ospedale “San Cataldo” e la futura destinazione dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto sono stati i temi al centro dei lavori della seduta congiunta della I e III commissione consiliare presiedute da Ubaldo Pagano e Felice Spaccavento di ieri mattina.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - L'ospedale San Cataldo pronto non prima del 2028. Altri due anni di attesa

Taranto: L'ospedale San Cataldo sarà pronto a maggio 2027

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