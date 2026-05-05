L' ospedale San Cataldo pronto non prima del 2028 Altri due anni di attesa
L'ospedale San Cataldo di Taranto non sarà operativo prima del primo trimestre del 2028. La consegna dei primi pazienti nel nuovo nosocomio è prevista con un ulteriore ritardo di circa due anni rispetto alle iniziali stime. La struttura, attualmente in costruzione, richiederà ancora tempo prima di essere completata e messa a disposizione dei cittadini.
Quasi altri due anni per avere i primi pazienti ricoverati nel nuovo ospedale “San Cataldo” di Taranto: non prima del primo trimestre del 2028. Non sono così brevi come si poteva immaginare i tempi per l’attivazione del nosocomio. E a dettagliare il cronoprogramma e le scadenze aggiornate ci ha pensato l’assessore regionale alla Salute Donato Pentassuglia che ha fornito alle commissioni regionali i dettagli di una relazione tecnica sui lavori in corso a Taranto. Lo stato dell’arte del nuovo ospedale “San Cataldo” e la futura destinazione dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto sono stati i temi al centro dei lavori della seduta congiunta della I e III commissione consiliare presiedute da Ubaldo Pagano e Felice Spaccavento di ieri mattina.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Taranto: L'ospedale San Cataldo sarà pronto a maggio 2027
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