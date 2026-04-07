Incidente mortale sull' A29 salvo dopo lo schianto contro il guardrail | esce dall' auto ma viene travolto e ucciso

Un incidente mortale si è verificato sull'A29, dove un'auto si è ribaltata e ha urtato contro un guardrail. La persona coinvolta è riuscita a uscire dal veicolo, sopravvivendo al primo impatto. Tuttavia, poco dopo, un'altra vettura è sopraggiunta e lo ha travolto, causando la sua morte. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento, mentre sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine.

Tragedia la sera di Pasquetta tra gli svincoli di Balestrate e Partinico. A perdere la vita un uomo di 35 anni, che poco prima si era ribaltato a causa dell'impatto con le barriere metalliche. Sul posto gli agenti della Polstrada, i vigili del fuoco e il 118 E’ sopravvissuto a un primo incidente ed è riuscito a uscire dall'abitacolo nonostante si fosse ribaltato con l'auto, ma improvvisamente è sopraggiunta un'altra macchina che lo ha travolto. Un automobilista di 35 anni (del quale non si conoscono ancora le generalità, ndr) è stato investito e ucciso la sera di Pasquetta, intorno alle 21.30, lungo l’autostrada A29, tra gli svincoli Balestrate e Partinico, nella carreggiata in direzione Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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L’incidente mortale è avvenuto in serata tra Camigliatello Silano e Spezzano della Sila. Nella stessa giornata si sono registrati altri tre sinistri con pesanti disagi alla viabilità provinciale - facebook.com facebook

Incidente mortale nel Veronese all’alba di Pasqua: muore 33enne dopo uscita di strada, possibile colpo di sonno. #Veneto #Verona #Rovigo #Cronaca #Inevidenza x.com