Auto in fiamme dopo lo schianto contro il guardrail sull' Asse attrezzato
Nel pomeriggio di domenica 26 aprile, un'auto ha preso fuoco dopo aver tamponato un guardrail sull'Asse attrezzato. L'incidente è avvenuto lungo questa strada e ha causato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Non sono ancora disponibili dettagli sulle cause dell'incidente o eventuali feriti coinvolti. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per le operazioni di emergenza.
Auto in fiamme sull'Asse attrezzato, nel pomeriggio di domenica 26 aprile, dopo lo schianto contro il guardrail. L'incidente, all'altezza dell'uscita di Selvaiezzi, in direzione Pescara, è avvenuto dopo le 16. Secondo quanto si è appreso finora, il conducente di una Peugeot 208 ha perso il.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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