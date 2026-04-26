Auto in fiamme dopo lo schianto contro il guardrail sull' Asse attrezzato

Nel pomeriggio di domenica 26 aprile, un'auto ha preso fuoco dopo aver tamponato un guardrail sull'Asse attrezzato. L'incidente è avvenuto lungo questa strada e ha causato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Non sono ancora disponibili dettagli sulle cause dell'incidente o eventuali feriti coinvolti. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per le operazioni di emergenza.