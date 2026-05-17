‘Salviamo le biblioteche della Sicilia’ appello degli scrittori

Durante il Salone Internazionale del Libro di Torino è stata diffusa una dichiarazione congiunta da parte di scrittori siciliani che richiede interventi concreti per sostenere le biblioteche pubbliche dell’isola. La richiesta si concentra sulla necessità di tutelare e promuovere la lettura, favorendo la diffusione dei libri e valorizzando le strutture bibliotecarie presenti sul territorio. La voce proveniente dalla Sicilia si inserisce in un appello più ampio rivolto a istituzioni e cittadini.

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(Adnkronos) – Dal Salone Internazionale del Libro di Torino si è levata una voce collettiva che arriva dalla Sicilia e che chiede attenzione, ascolto e soprattutto interventi concreti in favore della lettura, della diffusione dei libri e della valorizzazione della biblioteche pubbliche. È la voce degli Olmi, il gruppo di scrittrici, scrittori e giornalisti siciliani nato sulla scia della mobilitazione per salvare la biblioteca “Marsiano” di Niscemi (Caltanissetta), in bilico su una spaventosa frana, simbolo di una battaglia più ampia che riguarda il futuro dei presìdi culturali dell’isola. Nel corso di un incontro nello stand della Regione... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Scrittori in Circolo”: il programma degli eventi della settimanaLa settimana si aprirà Mercoledì 11 marzo alle ore 18 alla Biblioteca Rilliana, nel Salone delle Feste del Castello di Poppi. Leggi anche: Salviamo il Verde magico. L’appello delle mamme 'Salviamo le biblioteche della Sicilia', appello degli scrittoriAccanto alle denunce delle carenze strutturali, la richiesta di una legge regionale per rilanciare i presìdi culturali dell’isola ... adnkronos.com ‘Salviamo le Biblioteche’ Gabriella Genisi L’appello plurale di Affaritaliani.itE’ preoccupante la deriva che spinge, un Paese come l’Italia e il cuore dei territori-culla della Magna Grecia, a spendere e spandere per l’invito a Nutrire il pianeta, mentre non riesce a trovare ... affaritaliani.it