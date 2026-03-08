Scrittori in Circolo | il programma degli eventi della settimana

La settimana del Festival “Scrittori in Circolo” prevede numerosi eventi organizzati dalla Rete Bibliotecaria Aretina. Undici biblioteche del territorio sono coinvolte in questa iniziativa, sostenuta dai Comuni e dalla Regione Toscana. Il programma include incontri e attività promosse dai gruppi di lettura, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in varie occasioni dedicate alla cultura e alla letteratura.

La settimana si aprirà Mercoledì 11 marzo alle ore 18 alla Biblioteca Rilliana, nel Salone delle Feste del Castello di Poppi. Il protagonista del pomeriggio letterario sarà Emanuele Trevi con il suo libro "Mia nonna e il Conte" (Solferino). Trevi è uno dei nomi più importanti della letteratura italiana, ha vinto il Premio Strega e i suoi libri sono tradotti in moltissimi paesi del mondo. «Come certe ragazzine così timide e ritrose da sembrare anonime, che svelano il loro fascino al momento giusto, nel giro di un'estate, a sedici o diciotto anni, iniziando a raggiare alla maniera di astri appena scoperti nella carta del cielo, mia nonna diventò bellissima dopo gli ottanta.