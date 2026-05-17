Il Cagliari si prepara ad affrontare una sfida importante in vista delle prossime partite di Serie A, con dieci giocatori assenti a causa di infortuni e squalifiche. La squadra si trova a dover gestire questa carenza di elementi chiave, cercando di mantenere la sua posizione in classifica. Il prossimo impegno, un derby, rappresenta un crocevia nella lotta per la salvezza, con i giocatori disponibili che cercano di ottenere punti fondamentali in questa fase cruciale della stagione.

? Domande chiave Come farà il Cagliari a colmare le dieci assenze cruciali?. Chi riuscirà a strappare il punto decisivo per la salvezza?. Perché l'assenza di Zaniolo cambierà gli equilibri tra Udinese e Cremonese?. Quali sono le conseguenze dirette del derby tra Lecce e Cremona?.? In Breve Cagliari punta al punto matematico contro il Torino allo Stadio Sant'Elia.. Assenze chiave per Cagliari includono Pavoletti, Idrissi, Mazzitelli, Felici e Ze Pedro.. Torino affronta la sfida senza Gineitis, Ismajli, Anjorin e Aboukhlal.. Sassuolo ospita il Lecce con l'impiego di Berardi, Nzola e Laurienté.. Tre sfide decisive per la salvezza in Serie A stasera, domenica 17 maggio 2026, con il Cagliari che punta al punto decisivo per la permanenza mentre Lecce e Cremonese si contendono la sopravvivenza per un singolo punto di distacco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvezza Serie A: Cagliari e il derby per la sopravvivenza tra assenze

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