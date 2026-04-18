Ragusa-Sancataldese | derby infuocato per la salvezza in Serie D
Domenica si gioca il derby tra Ragusa e Sancataldese, due squadre che si contendono punti importanti per mantenere la categoria in Serie D. La partita si presenta come un momento decisivo per entrambe, con la possibilità di influenzare significativamente le posizioni in classifica. Le due formazioni arrivano all’appuntamento con obiettivi di salvezza ancora da consolidare e punti da conquistare sul campo.
La sfida tra Ragusa e Sancataldese, prevista per domenica, rappresenta un nodo cruciale per le ambizioni di entrambe le formazioni nella lotta alla salvezza della Serie D. Con la squadra verdeamaranto ferma a 27 punti, il derby esterno si configura come l’occasione decisiva per tentare un colpo di coda che permetta di rilanciarsi nelle classifiche del campionato. L’identità agonistica contro l’urgenza del risultato. Per la compagine di Caltanissetta, il viaggio verso il territorio ibleo non è solo una trasferta sportiva, ma una vera prova di resistenza psicologica. Dopo il passo falso registrato domenica scorsa, il gruppo deve affrontare un momento di difficoltà mentale che rischia di pesare sul rendimento in campo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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