L’Emil Gas Scandiano si prepara per l’ultima partita della stagione, in programma alle 19, contro la CMO Ozzano, attualmente ultima in classifica. La squadra ha già conquistato la salvezza e questa partita rappresenta l’ultimo impegno ufficiale prima della fine del campionato di Serie C. La sfida si svolge in casa, con l’obiettivo di concludere nel migliore dei modi la poule playout. La formazione si presenta con l’intento di chiudere la stagione in modo positivo.

Ultima uscita stagionale per l’ Emil Gas Scandiano (12), attesa alle 19 dalla sfida interna contro il fanalino di coda CMO Ozzano (2), che chiude la poule playout di Serie C. Un match in cui i biancoblu hanno ormai ben poco da chiedere, con la salvezza già in tasca da qualche settimana, se non il desiderio di conquistare l’ultimo successo utile per chiudere al primo posto in solitaria il girone e salutare i propri sostenitori nel migliore dei modi. L’ambiente torna con la mente alla gara dell’andata quando, dopo un avvio davvero complicato, gli uomini di coach Pozzi furono capaci di rimontare minuto dopo minuto, sorpassando gli avversari a pochi istanti dalla sirena finale grazie alla tripla di capitan Astolfi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salvezza già in tasca. Emil Gas in campo per finire in bellezza

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