Finale playoff campionato sammarinese Virtus e La Fiorita in campo con la Conference già in tasca
Oggi il calcio sammarinese si appresta a vivere il suo momento finale con due partite di rilievo, che si svolgono in un clima di attesa e tensione tra le squadre coinvolte. Virtus e La Fiorita scendono in campo per il finale dei playoff del campionato, con la certezza di aver già conquistato la qualificazione alla Conference League. Nonostante i risultati europei siano già stati decisi, le sfide nazionali mantengono il loro fascino e attirano l’attenzione degli appassionati locali.
Oggi il calcio sammarinese vive il suo atto conclusivo con un doppio appuntamento di alto profilo che promette scintille e riflessioni tecniche, nonostante i verdetti europei siano già parzialmente cristallizzati dai regolamenti. I riflettori saranno puntati su due campi d’eccezione, il San Marino Stadium e l’impianto di Acquaviva, per decidere le gerarchie finali di una stagione intensa e mai banale. Il pomeriggio si aprirà alle 15 ad Acquaviva con la cosiddetta ’finalina’, la sfida tra Tre Penne e Domagnano. In palio ci sono il quarto e il quinto posto del campionato sammarinese, un piazzamento d’onore che serve a chiudere il percorso con una nota positiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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