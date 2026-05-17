Da ieri è iniziato il servizio di salvataggio in mare, che durerà fino al 20 settembre. La cooperativa locale dei bagnini, sotto la guida di un responsabile, ha messo a disposizione 43 assistenti distribuiti su 28 postazioni lungo la spiaggia. Questa operazione coinvolge il personale che vigila sulla sicurezza dei bagnanti in diverse aree, con l’obiettivo di garantire interventi tempestivi in caso di emergenza durante tutta la stagione estiva.

E’ partito ieri il servizio di salvataggio in mare attivo fino al 20 settembre. La cooperativa Bagnini di Riccione, guidata da Diego Casadei, per questa stagione ha schierato 43 assistenti bagnanti in 28 postazioni. La ricerca di personale non è stata semplice, ma la pianta organica è stata completata. Come conferma il segretario Federico Casadei "a differenza del passato, sono stati arruolati alcuni giovani con contratti part-time, che consentono di conciliare il lavoro con lo studio, soprattutto agli universitari o con altri impegni". Non manca chi per guadagnare un po’più si rende disponibile per gli straordinari, mentre è difficile trovare persobe a chiamata, necessarie in caso di infortuni, malattie o altri imprevisti degli assunti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salvataggio, l’esercito ‘rosso’ a guardia delle 28 torrette

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