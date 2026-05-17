Salvataggio e l’orario allargato | Così le torrette resteranno vuote

Un rappresentante ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità che, a causa del salvataggio e dell’orario prolungato, le torrette di vigilanza possano rimanere prive di personale. La dichiarazione mette in evidenza come questa situazione potrebbe portare alla mancanza di agenti in servizio nelle postazioni di controllo. La questione riguarda l’organizzazione dei turni e l’effettivo funzionamento delle torrette, che potrebbero risultare inattive in determinate fasce orarie.

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"Così rischiamo di ritrovarci con le torrette vuote". L’allarme arriva da Mattia Pollegioni, componente dell’associazione Nuova Fano ma anche assistente ai bagnanti, che interviene sulla nuova ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di Pesaro destinata a coinvolgere direttamente anche il litorale fanese. Una questione che nelle ultime ore sta creando tensioni e preoccupazioni in tutta la costa. Nel mirino ci sono le nuove disposizioni sul servizio di salvamento per la stagione estiva 2026. In particolare l’obbligo di garantire la presenza continuativa dei bagnini per l’intera durata di apertura degli stabilimenti balneari, estendendo quindi il servizio anche a fasce orarie non strettamente legate alla balneazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salvataggio e l’orario allargato: "Così le torrette resteranno vuote" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Controllo sulle spiagge libere, aumentano le torrette di salvataggio comunaliGALLIPOLI – Anche per la nuova stagione balneare il Comune di Gallipoli predisporrà alcune iniziative destinate a migliorare l’accesso alle sue... Ombrelloni pronti, torrette vuote: "Ora il problema è trovare i bagnini"di Beatrice Grasselli Apertura degli stabilimenti balneari, con cartelli che esplicitano l’uso della spiaggia solo per elioterapia, con esposizione... Salvataggio e l’orario allargato: Così le torrette resteranno vuoteCosì rischiamo di ritrovarci con le torrette vuote. L’allarme arriva da Mattia Pollegioni, componente dell’associazione Nuova Fano ma anche assistente ai bagnanti, che interviene sulla nuova ... ilrestodelcarlino.it Operazione salvataggio per il pannolino che si trattiene fino a che non ce la fa più!! reddit LE SPECIALITA S.R.L - Results on X | Live Posts & Updates x.com Caos bagnini di salvataggio. La Regione sotto accusa: Regole cambiate all’ultimoSi allungano gli orari in cui è obbligatorio il personale del soccorso negli stabilimenti balneari. L’assessore Pozzi chiede un incontro che coinvolga Comuni, Capitaneria e operatori. . ilrestodelcarlino.it