Dopo l'apertura degli stabilimenti balneari, sono stati posizionati gli ombrelloni e affissi cartelli che indicano l'accesso alla spiaggia esclusivamente per l'elioterapia. La bandiera rossa è stata issata e un responsabile è presente nei bagni. Tuttavia, si riscontra una carenza di bagnini disponibili, rendendo difficile la gestione delle strutture e la sorveglianza dei bagnanti.

di Beatrice Grasselli Apertura degli stabilimenti balneari, con cartelli che esplicitano l’uso della spiaggia solo per elioterapia, con esposizione della bandiera rossa e presenza di un responsabile del bagno. Queste le linee guida valide dal primo aprile fino al 16 maggio, data in cui negli stabilimenti per restare aperti dovrà essere presente sulle torrette fino al 20 settembre il personale di salvataggio. Il tutto salvo l’arrivo della delibera che la Regione si è impegnata a fare e che consentirebbe di posticipare di una settimana la presenza del personale di salvataggio sulle torrette al 23 maggio e di anticipare il termine del servizio al 13 settembre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ombrelloni pronti, torrette vuote: "Ora il problema è trovare i bagnini"

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