Miracolo a Milano salvata neonata con un raro tumore al fegato
Una neonata con un raro tumore al fegato è stata salvata a Milano grazie a un intervento medico riuscito. La bambina, che era in gravissime condizioni, ha ricevuto cure specializzate in un ospedale della città. La notizia arriva in un momento caratterizzato da molte notizie negative e da episodi di malasanità, offrendo un esempio di successo medico.
In mezzo a tante brutte notizie, a livello mondiale soprattutto, e a tanti casi di malasanità nazionale, arrivano delle informazioni che sono vere e proprie carezze se non medicine per l’anima. E il termine medicina ben si addice a questa “bellastoria” tutta italiana, che arriva da uno degli ospedali di punta a livello nazionale, il Policlinico di Milano. Dove una equipe multidisciplinare è riuscita in un impresa davvero miracolosa: salvare una neonata di poco più di un mese di vita e nemmeno 5 kg, da un raro tumore al fegato. Una febbre improvvisa, un sintomo comune nei primi mesi di vita. È iniziato così il percorso clinico di Jasmine (nome di fantasia). 🔗 Leggi su Dilei.it
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