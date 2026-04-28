Dalla musica alla poesia | il talento della sedicenne al Salone di Torino

? Cosa sapere La sedicenne Sara Salvini presenta la raccolta Ombre di luce al Salone di Torino.. L'autrice di San Vincenzo pubblica con Aletti Editore tra il 14 e il 18 maggio.. La sedicenne Sara Salvini presenterà la sua prima raccolta poetica, intitolata Ombre di luce, presso gli spazi dell’Aletti Editore durante il Salone Internazionale del Libro di Torino, previsto dal 14 al 18 maggio 2026. Nata nel 2010 e residente a San Vincenzo, nella provincia di Livorno, l’autrice ha deciso di dare una forma scritta al proprio vissuto interiore attraverso una silloge che vede la pubblicazione sotto l’egida della collana I Diamanti della Poesia. La...🔗 Leggi su Ameve.eu

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