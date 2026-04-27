Salone del Mobile | record di presenze e trionfo contro la crisi globale

Il Salone del Mobile 2026 si è concluso con un totale di 316.342 visitatori provenienti da 167 paesi diversi, attirando un pubblico molto vario e internazionale a Milano. Nonostante le tensioni in Medio Oriente, il 68% degli operatori presenti sono stati stranieri, confermando la forte attrattiva dell’evento anche in tempi di crisi globale. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più importanti del settore nel mondo.

? Cosa sapere Il Salone del Mobile 2026 registra 316.342 presenze da 167 Paesi a Milano.. La quota di operatori esteri raggiunge il 68% nonostante le tensioni in Medio Oriente.. Il Salone del Mobile chiude l’edizione 2026 con 316.342 presenze registrate da 167 Paesi, segnando un incremento del 4,5% rispetto ai 302mila visitatori del 2025 nonostante le forti turbolenze dei mercati internazionali. La manifestazione milanese si è confermata un pilastro per il comparto industriale, riuscendo a navigare in un contesto globale complesso. Con la partecipazione di 1.900 brand provenienti da 32 nazioni, l’evento ha mostrato la capacità di risposta di un ecosistema competitivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salone del Mobile: record di presenze e trionfo contro la crisi globale Notizie correlate Il Salone del Mobile chiude con un “record” mondiale: oltre 316mila presenze nonostante guerre e daziMilano – Chi “gufava“ è stato sconfitto, perché a dispetto della situazione geopolitica, dei dazi, delle guerre, delle rotte aeree difficoltose, il... Leggi anche: Salone del Mobile 2026: Milano regina del design con più di 316mila presenze, in aumento del 4,5% Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Salone del Mobile chiude con oltre 316mila presenze. Record di buyer esteri; Il Salone del Mobile di Milano, tra conferme e numeri da record; Dentro ai padiglioni del Salone del Mobile 2026; Il Presidente Meloni al Salone Internazionale del Mobile. Il Salone del Mobile chiude con oltre 316mila presenze. Record di buyer esteriEdizione sopra le attese, che conferma la centralità di questa piattaforma in un momento complesso per il mercato ... ilsole24ore.com Il Salone del Mobile resiste alle tensioni globali e cresce: oltre 316mila presenze e record buyer esteriNumeri in salita del 4,5% per la 64esima edizione. Padiglioni pieni e forte presenza internazionale confermano la kermesse come punto di riferimento per il settore ... adnkronos.com Con il Salone del Mobile, a Milano si conclude anche il Fuorisalone, con un record di visitatori, tante code e i premi per le installazioni più votate. Resteranno aperte al pubblico fino al 30 aprile quelle alla Statale e all'Orto botanico. Servizio di Antonello Marzio - facebook.com facebook Oggi al Salone del Mobile per portare l’attenzione del Governo a una filiera fondamentale del Made in Italy x.com