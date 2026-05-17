Al Salone del Libro, si sono affrontati temi legati alla lotta contro il bullismo nelle scuole e all'importanza delle pro loco per la tutela dei piccoli borghi. Sono stati presentati progetti e iniziative che utilizzano la letteratura come strumento di sensibilizzazione e prevenzione. Contestualmente, si è discusso del ruolo delle associazioni locali nel favorire la conservazione delle tradizioni e l’identità territoriale. L’evento ha visto la partecipazione di esperti, educatori e rappresentanti delle comunità, evidenziando le sfide e le strategie adottate.

? Punti chiave Come può la letteratura fermare concretamente il bullismo nelle scuole?. Perché le pro loco sono fondamentali per salvare i piccoli borghi?. Chi sono le donne costituenti che hanno ispirato i nuovi diritti?. Come può il modello legislativo lucano influenzare le leggi nazionali?.? In Breve Anna Maria Scalise presenta il volume Fabio dal gruppo al branco il 14 maggio.. Incontro con Unpli il 15 maggio sul ruolo delle pro loco nei borghi.. Commissione pari opportunità discute le donne costituenti sabato 16 maggio.. La legge regionale lucana sul bullismo mira a coinvolgere istituzioni e società civile.. Il consigliere regionale Mario Polese ha concluso il 16 maggio la sua partecipazione al Salone internazionale del libro di Torino, portando le istanze della Basilicata al centro del dibattito culturale torinese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salone del Libro: la Basilicata tra lotta al bullismo e identità locale

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