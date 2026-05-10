Marche al Salone del Libro | un unico spazio per la cultura locale

Alle Marche è stato dedicato uno spazio al Salone del Libro presso il Lingotto, creando un punto di riferimento per la cultura locale. La gestione dell’area coinvolge il Consiglio e la Giunta regionale, con dettagli ancora da definire. Lo stand ospiterà autori e personalità provenienti dalla regione, anche se i nomi specifici non sono stati ancora annunciati. La partecipazione mira a promuovere la produzione culturale marchigiana.

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