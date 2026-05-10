Marche al Salone del Libro | un unico spazio per la cultura locale
Alle Marche è stato dedicato uno spazio al Salone del Libro presso il Lingotto, creando un punto di riferimento per la cultura locale. La gestione dell’area coinvolge il Consiglio e la Giunta regionale, con dettagli ancora da definire. Lo stand ospiterà autori e personalità provenienti dalla regione, anche se i nomi specifici non sono stati ancora annunciati. La partecipazione mira a promuovere la produzione culturale marchigiana.
? Domande chiave Come collaboreranno Consiglio e Giunta per gestire lo spazio al Lingotto?. Chi saranno gli autori e le personalità presenti nello stand marchigiano?. Perché le istituzioni regionali hanno deciso di unire le forze?. Quali impatti avrà questa missione sulla visibilità dei borghi marchigiani?.? In Breve Stand congiunto di 110 mq nel Padiglione 1 del Lingotto Fiere.. Programma di cinque giorni dal 14 al 18 maggio 2026.. Coinvolgimento di editori, autori e associazioni del settore culturale locale.. Promozione delle tradizioni letterarie delle province e dei borghi marchigiani.. Il Consiglio Regionale delle Marche parte per Torino dal 14 al 18 maggio 2026 per portare la propria voce alla XXXVIII edizione del Salone internazionale del Libro presso il Lingotto Fiere.🔗 Leggi su Ameve.eu
Du golfe du Morbihan à l’arrière-pays : un voyage entre mer et traditions - MG
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