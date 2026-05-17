Salone del Libro | la Basilicata racconta sogni e luce tra i libri

Al Salone del Libro, la Basilicata presenta una selezione di libri che esplorano i sogni e le luci della regione. Tra gli autori e le pubblicazioni in mostra, si discutono temi come il rapporto tra luce e ombre dell'identità lucana, così come le lezioni della transizione digitale rivolte alle giovani generazioni. La manifestazione offre uno spazio di confronto tra scrittori, editori e lettori, con attenzione alle narrazioni che raccontano il territorio e i suoi cambiamenti.

? Domande chiave Come può la luce rivelare le ombre dell'identità lucana?. Cosa insegna la transizione digitale alla generazione cerniera?. Chi sono i giovani protagonisti della difesa dei diritti europei?. Perché la Basilicata vuole diventare un laboratorio di modernità?.? In Breve Emma Mariani presenta Non sposare uno coi calzini bianchi con l'editrice Gabriella Lanzillotta.. I curatori Giuseppe Lotito e Antonella Pace presentano il volume fotografico Leukanìa.. Beatrice Benocci e Marianna Viggiano discutono di diritti umani con Le Penseur Edizioni.. L'attore Fabio Troiano legge passaggi della raccolta di Matteo Ricca ad Altrimedia Edizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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