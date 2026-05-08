Torino 2026 | Altrimedia Edizioni porta 360 libri al Salone del Libro

A pochi mesi dall’apertura del Salone del Libro di Torino nel 2026, Altrimedia Edizioni annuncia la presenza di 360 titoli in catalogo. Tra le domande che verranno esplorate ci sono come la panificazione possa trasformarsi in una composizione musicale e cosa si cela all’interno di una capsula del tempo sepolta da quattro amiche. La manifestazione si svolgerà nel capoluogo piemontese, attirando numerosi lettori e appassionati.

? Domande chiave Come può la panificazione diventare una partitura musicale? Cosa nasconde la capsula del tempo sepolta dalle quattro amiche? Chi accompagnerà le letture del regista Matteo Ricca al Salone? Come trasforma il digitale la memoria storica dei Sassi??? In Breve 15 maggio ore 16 presentazione libro pane di Matera con Massimo Cifarelli e Rosanna Roselli 16 maggio ore 13 romanzo Emma Mariani e ore 16 racconti Matteo Ricca con Fabio Troiano Progetto Streamiotica integra audiolibri e podc .🔗 Leggi su Ameve.eu

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