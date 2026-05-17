Salone del Libro 2026 Fiorello presenta Aldo Grasso e scherza sul palco

Al Salone del Libro 2026, il presentatore e showman Fiorello ha introdotto lo scrittore e critico televisivo Aldo Grasso, presentando il suo libro intitolato ‘Cara televisione’. Durante l’evento, Fiorello ha scherzato con l’interprete della lingua dei segni riguardo alla pronuncia di ‘Fiorello’ e ‘Grasso’. L’incontro si è svolto sul palco all’interno della fiera, con il pubblico presente a seguire l’interazione tra i due.

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