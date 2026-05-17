Ma Fiorello nel linguaggio dei segni come si fa? | Rosario show al Salone del Libro di Torino – VIDEO

Da ilfattoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Salone del Libro di Torino, lo showman ha presentato un libro sulla storia della televisione scritto da un noto critico. Durante l’evento, ha rivolto la domanda “Ma Fiorello nel linguaggio dei segni come si fa?”, suscitando risate tra il pubblico. L’intervento si è concluso con un breve video che ha mostrato il suo tentativo di imitare i segni, attirando l’attenzione dei presenti. La presentazione si è svolta in un clima informale e divertente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Ma Fiorello nel linguaggio dei segni come si fa?”. Al Salone del Libro di Torino lo showman presenta il libro sulla storia della tv di Aldo Grasso e sono subito risate irresistibili. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ma fiorello nel linguaggio dei segni come si fa rosario show al salone del libro di torino 8211 video
© Ilfattoquotidiano.it - “Ma Fiorello nel linguaggio dei segni come si fa?”: Rosario show al Salone del Libro di Torino – VIDEO
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Toscana protagonista al Salone del Libro di Torino: torna il treno dei lettoriFIRENZE – Forte e caratterizzata anche quest’anno la presenza della Regione e dell’editoria toscana alla 38esima edizione del Salone internazionale...

Nel tempo della clessidra: Giuseppe Leone al Salone Internazionale del Libro di TorinoTra i titoli presenti al Salone Internazionale del Libro di Torino ci sarà anche I giorni della clessidra.

salone del libro ma fiorello nel linguaggioBarbero, Fiorello, Zerocalcare: la domenica del Salone tra fumetti, pop e letteraturaTantissimi gli incontri in programma nella quarta giornata della kermesse: e il giornalista Stefano Nazzi racconta la vicenda di Giulio Regeni ... rainews.it

salone del libro ma fiorello nel linguaggioSalone del Libro, dagli ospiti virali agli incontri sold out: ecco come Torino è il centro della cultura popDal 14 al 18 maggio il Salone del Libro di Torino torna al Lingotto con oltre 2.700 eventi, ospiti internazionali e una forte presenza pop e social. panorama.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web