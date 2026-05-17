Ma Fiorello nel linguaggio dei segni come si fa? | Rosario show al Salone del Libro di Torino – VIDEO

Al Salone del Libro di Torino, lo showman ha presentato un libro sulla storia della televisione scritto da un noto critico. Durante l’evento, ha rivolto la domanda “Ma Fiorello nel linguaggio dei segni come si fa?”, suscitando risate tra il pubblico. L’intervento si è concluso con un breve video che ha mostrato il suo tentativo di imitare i segni, attirando l’attenzione dei presenti. La presentazione si è svolta in un clima informale e divertente.

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