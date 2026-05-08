A pochi mesi dall’apertura del Salone del Libro 2026 a Torino, si susseguono le iniziative di promozione territoriale da parte di Reggio Calabria. La città calabrese ha annunciato un progetto per portare i borghi dell’Aspromonte al centro dell’attenzione, con incontri e presentazioni di autori locali. L’obiettivo è far conoscere le peculiarità di questa zona attraverso eventi dedicati, coinvolgendo scrittori e figure rappresentative del territorio.

? Punti chiave Come faranno i borghi calabresi a parlare al pubblico di Torino?. Chi sono gli autori che porteranno la voce dell'Aspromonte al Salone?. Cosa collegherà la musica etnomusicologica alla filosofia nel programma ufficiale?. Perché la Città Metropolitana punta sul welfare delle aree interne?.? In Breve Programma dal 14 al 17 maggio con focus su welfare, musica e filosofia.. Relatori come Francesco Rao, Danilo Gatto e Pasquale Romeo presentano temi territoriali.. Progetto internazionale sulla grammatica ucraina per bambini presentato domenica 17 maggio.. Focus su aree interne come Cardeto, Mammola, Cinquefrondi e l'Aspromonte.. A...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salone del Libro 2026: Reggio Calabria punta sul territorio a Torino

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