Al Salone del Libro di Torino si è parlato di come la scrittura possa avere un ruolo terapeutico. L’evento, che si tiene ogni anno nella città piemontese, richiama scrittori, editori e lettori da tutta Italia. Quest’anno si sono svolti incontri e presentazioni focalizzati sui benefici della scrittura come strumento di cura. Numerose case editrici hanno presentato libri e progetti dedicati a tematiche legate alla salute mentale e al benessere attraverso la parola scritta.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina L’antologia “Storie di tutti i giorni”,... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Al Salone del Libro di Torino, la forza della scrittura che cura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Salone del Libro di Torino

Sullo stesso argomento

Altavilla Edizioni debutta al Salone del Libro di Torino con la presentazione di “Superficie di scrittura”Altavilla Edizioni debutta al Salone Internazionale del Libro di Torino: il nuovo marchio editoriale del Terebinto presenta “Superficie di scrittura”...

Successo per lo stand della Città Metropolitana al Salone del libro di TorinoApprezzamento per gli eventi e presenza di visitatori attestano il successo dello stand della Città Metropolitana di Reggio Calabria al salone...

Anche quest'anno ci vediamo al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 Stand X65, Padiglione Oval Consulta il programma per scoprire tutti i nostri incontri: ilfat.to/SalTo2026 Sabato brindiamo insieme per i 10 anni di Paper First! Non mancare, t x.com

Bernie Sanders al Salone del Libro attacca Musk, Zuckerberg e Bezos: Sono estremamente avidi e vogliono governare su tutto e tutti. L’AI? Non può essere solo a vantaggio ...Bernie Sanders al Salone del Libro attacca Musk, Zuckerberg e Bezos: Oligarchi come i monarchi europei del '800 ... ilfattoquotidiano.it

Al Salone del Libro è boom per la Libreria Self. Sara Speciani racconta come funziona lo spazio dedicato al Self PublishingAl Salone del Libro di Torino cresce la Libreria Self: 350 autori selezionati, formazione e incontri con i lettori. quotidianopiemontese.it