Un incidente grave si è verificato a Modena quando un'auto ha falciato diversi pedoni, causando ferite di varia gravità. Circa dieci persone sono state investite prima che il veicolo si schiantasse contro la vetrina di un negozio. Il conducente, fermato poco dopo, è stato identificato come un uomo con precedenti penali, che avrebbe agito spinto da un sentimento di rancore legato a episodi di bullismo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai feriti.

Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, a Modena, all'interno della Ztl del centro storico. Ci sono sette feriti: almeno due sarebbero in gravi condizioni. È successo su via Emilia, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, fermato, si chiama Salim el Koudri: ha 31 anni, è nato a Seriate (Bergamo) e risiede in provincia di Modena. Ha agito "per rancore perché si sentiva bullizzato". Esclusa la pista del terrorismo. Dopo l'investimento, si è allontanato a piedi e durante la fuga ha estratto un coltello, colpendo un passante che tentava di bloccarlo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Auto falcia pedoni a Modena: alcuni feriti gravi | Fermato il guidatore: è Salim el Koudri, "ha agito con rancore perché si sentiva bullizzato"

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Auto falcia i pedoni a Modena: «Andava a 100 all'ora»

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